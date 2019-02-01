Первый школьный автогородок появился в Ишимском районе

Юидовцы Стрехнинской школы возвели первый школьный автогородок в залах, коридорах и рекреакциях учебного заведения.

Всю работу по созданию автогородка ребята выполнили самостоятельно. На первом этапе школьники нанесли разметку маркерами на водной основе, затем повторили контур перманентным маркером, обклеили малярным скотчем и на два слоя покрыли краской. Родители в свою очередь активно поддержали своих детей и обеспечили их перчатками, кистями, растворителем и краской.

Кружок "Юный инспектор движения" пользуется популярностью, а кружковцы участвуют на соревнованиях всех уровней: районных, городских и региональных.

Как рассказал руководитель кружка учитель школы Роман Лебедев, идея возникла, потому что тренировки нужны круглогодично, а зимой уличный автогородок находится под снегом. И на соревнованиях именно езда на велосипеде у нас проседала. Поэтому вместе с ребятами решили нарисовать автогородок прямо в школе. А в зимние каникулы реализовали задумку.

"Безопасным колесом я занимаюсь четыре года. Мне очень нравится, у нас отличный руководитель, не ругается, все объясняет, поддерживает нас на соревнованиях. И места у нас только призовые. Но главная наша задача – хорошо изучить все правила дорожного движения и летом безопасно передвигаться по улицам на своих велосипедах", - делится юный инспектор дорожного движения шестиклассница Алёна Печёнова.

Инна Кондрашкина