Психологи: романтичность мужчин не зависит от этапа семейной жизни

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Частота совершения романтических поступков женатыми и неженатыми мужчинами практически не отличается. К такому выводу пришли психологи ТюмГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Романтичные поступки мужчины совершают "один или несколько раз в полгода и реже" - так ответили 38% женатых и 42 % неженатых мужчин. Данные были получены в результате опроса горожан в возрасте от 23 до 55 лет.

Наиболее часто неженатые мужчины совершают "небольшой подарок без повода", 45 % опрошенных. Женатые же чаще "исполняют желание женщины, о котором она давно мечтала", – об этом сообщили 50 % респондентов. Мужчин, ответивших, что не совершают романтические поступки, среди женатых респондентов оказалось 42 %, среди неженатых – 63 %.

Основными причинами, по которым мужчины не совершают романтические поступки, они назвали отсутствие идей, времени или финансовой возможности.

"Это показывает, что уровень романтичности мужчины не зависит от этапа семейных отношений, на котором они с женщиной находятся, – рассказывает доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Юлия Мурзина. – Более того, результаты опроса показывают, что в брачных отношениях мужчина более "зрело" подходит к совершению романтических поступков, больше ориентируясь на потребности и желания женщины, чем неженатые".

Психологи считают, что неудовлетворенность женщин уровнем романтики в отношениях после брака связана, прежде всего, не с изменением поведения мужчины, а с более пристальным ее вниманием к данной теме и более выраженной необходимостью, на фоне бытовой рутины, в проявлении знаков внимания.