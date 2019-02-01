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Тюменцы 55+ решат кейсы по социальному предпринимательству

Общество, 17:16 13 февраля 2019

благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Тюменцы 55+ станут участниками тренинга "От теории к практике: лучшие кейсы социального предпринимательства в регионе" в рамках Online-университета "Активное долголетие" в центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) 14 февраля в 14 часов, сообщает Областной геронтологический центр.

Люди серебряного возраста смогут прокачать лидерские навыки и разработать собственный общественно полезный проект, присоединившись к обсуждению социальных практик с помощью видеоконференцсвязи.

Специально для старшего поколения заместитель председателя совета ветеранов ОАО "Завод БКУ" Любовь Куценко поделится с активистами 55+ удачными примерами реализации бизнес-проектов с социальной миссией, наметит ориентиры на будущее и подскажет, как сделать первый шаг на пути предпринимательства.

Напомним, в рамках online-университета "Активное долголетие" граждан пожилого возраста ожидают беседы, теоретические и практические занятия, мастер-классы от успешных людей региона, посвященные социальному обеспечению, пенсионному законодательству, финансовой грамотности, изменениям в сфере ЖКХ и так далее.

Подробная информация о проекте по телефону 51-50-51 и на официальном сайте Областного геронтологического центра.

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# кейсы , областной геронтологический центр , пенсионеры , социальное предпринимательство

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