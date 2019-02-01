В День российских студенческих отрядов тюменским бойцам вручат награды

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Трудовой семестр закроют тюменские студенческие отряды в актовом зале Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38) 15 февраля, начало - в 16 часов 15 минут.

В ходе мероприятия состоится игра на знание корпоративной культуры студотрядов, бойцы представят творческие номера, лучшим представителям стройотрядовского движения по итогам года вручат награды.

Ко дню Российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля, на крытом катке "Прогресс Европа" (ул. Пржевальского, 33) в 15 часов начнется праздник с торжественным построением, катанием на коньках, вручением наград.

Студенческие отряды в России насчитывают 240 тыс. участников в 74 регионах страны. За 59 лет более 19 млн человек приняли участие в их работе, сообщает официальное агентство по делам молодежи.

В 2019 году День российских студенческих отрядов станет официальным стартом комплекса мероприятий, посвященных 60-летию движения студенческих отрядов в Российской Федерации и 15-летию молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".