В ТИУ придумали, как защитить аккумулятор от мороза

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Специальную плату, поддерживающую аккумулятор в рабочем состоянии при любой погоде, разработали в Тюменском индустриальном университете.

Как сообщает пресс-служба вуза, испытания в 30-градусные морозы новинка прошла успешно.

"Мы взяли два новых, идентичных аккумулятора. При температуре воздуха в минус 30 градусов один из них начал свою работу в обычном режиме, другой – с использованием нашей специальной платы, – рассказал руководитель Центра робототехники студенческой инновационной платформы ТИУ Вадим Костин. – В итоге напряжение первого упало очень низко, напряжение второго осталось близко к номиналу. Даже по внешнему состоянию видно, что первый аккумулятор замерз и покрылся изморозью, а подключенный к плате остался в рабочем состоянии".

Плата устанавливается под капот машины. Она автоматически корректирует температуру и защищает бортовую сеть автомобиля.

"После завершения эксперимента и при получении положительного результата мы сможем говорить о выводе нашего продукта на рынок, его коммерциализации, – считает руководитель проекта "Тюменская область – регион транспорта будущего", доцент Института транспорта ТИУ Илья Анисимов. – Думаю, что в течение зимнего периода мы завершим испытания, чтобы летом можно было провести коррекцию и адаптировать определенный набор компонентов для конкретных типов двигателей – дизельных, бензиновых и разных мощностей аккумуляторных батарей".

Пока чудо-плата лишь лабораторный образец и имеет довольно большие габариты. Разработчики обещают, что промышленный образец и серийная модель будут более компактны.

Отметим, что разработку выполнили специалисты Тюменского индустриального университета в рамках проекта "Тюменская область – регион транспорта будущего". Он реализуется как одно из направлений стратегического проекта опорного вуза "Технополис".