В Тобольске с начала года зарегистрировано двенадцать случаев мошенничеств

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 фактов мошенничества зарегистрировано в Тобольске с начала 2019 года.

Об этом сообщил заместитель начальника по оперативной работе МО МВД России "Тобольский" Ильнур Бурганов. По его словам, аналогичная цифра была зафиксирована и ровно год назад.

"Мошенничества остаются одним из самых частых видов преступлений. За прошлый год в Тобольске зарегистрировано 220 подобных случаев. При этом не все преступления регистрируются. Как правило, лишившиеся двух-трех тысяч рублей граждане в полицию не идут", - отметил Ильнур Бурганов.

Чаще всего мошенничества совершаются бесконтактным способом. Большую часть преступлений по-прежнему составляют телефонные мошенничества. Преступники представляются сотрудниками банка, полицейскими, родственниками, попавшими в беду.

"Участились случаи, когда неизвестные предлагают компенсацию за те или иные услуги. Так, одна тобольская пенсионерка перевела больше 700 тысяч, но никакой компенсации не получила", - рассказал Ильнур Бурганов.

Сотрудники тобольской полиции отмечают рост интернет-мошенничеств. Зачастую злоумышленники взламывают страницу в соцсетях и просят одолжить деньги, продают несуществующий товар через различные сайты, под различными предлогами выясняют данные банковских карт.

Ильнур Бурганов призвал граждан быть бдительными, не доверять незнакомым людям, подозрительным звонкам, SMS-сообщениям и сообщениям в социальных сетях.

Евгений Новосёлов