Тюменские студенты примут участие в конкурсе научно-технических проектов INRADEL

| Фото: inradel.ru | Фото: inradel.ru

Студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего образования, а также молодых ученых и учащихся старших классов образовательных учреждений среднего общего образования приглашают к участию VI сезоне Международного конкурса научно-технических проектов "Инновационная радиоэлектроника" (INRADEL), сообщает Тюменский индустриальный университет.

Концепция конкурса заключается в подготовке перспективных инновационных научно-технических проектов от стадии идеи до реализации на практике.

Участники могут представить проекты, направленные на разработку и создание новых элементов, приборов, систем, технологий, а также фундаментальные исследования по направлениям "Цифровые технологии", "Биотехнологии", "Связь и навигация", "Индустрия 4.0", "Микроэлектроника", "Свой проект".

Участников ожидает насыщенная образовательная программа: Science Slam INRADEL, двухдневный интенсив для стартапов INRADEL CAMP 2019, мероприятия партнеров, видеокурс, а также международные выставках и экскурсии на ведущие отраслевые и IT-компании. В новом сезоне конкурсанты попробуют свои силы в кейс-чемпионате от предприятий радиоэлектроники.

Авторов лучших работ сезона наградят специальными призами от представителей промышленности, они разделят денежный призовой фонд в размере 2 млн рублей. Лучшие проекты примут участие в российско-китайской премии индустриальных инноваций INNOVATION AWARDS в сентябре 2019 года.

Более подробная информация о проекте здесь.

Желающие принять участие в конкурсе могут в обращаться Центр организации и сопровождения научных проектов ТИУ.