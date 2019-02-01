Сотрудники ГИМС патрулируют ледовые переправы

| Фото: ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

Патрулирование мест выхода людей на лед водоемов Ярковского района провели инспекторы Центра ГИМС накануне очередного этапа операции "Безопасный лед", сообщает региональное управление МЧС.

По зимней трассе, соединяющей два берега Тобола, каждый день, с 8 да 17 часов, проезжают десятки, а то и сотни машин. Ярковская переправа - способ сэкономить почти 40 км дороги до нескольких населенных пунктов. Ее популярность и востребованность у местных жителей и гостей района велика.

"В Тюменской области с начала зимнего периода функционируют восемь ледовых переправ, - рассказывает государственный инспектор ГИМС Владимир Рожков. - Перед началом работы они были проверены комиссией и допущены к эксплуатации. Но, и в последующее после приемки время, особенно к наступлению весеннего сезона или из-за длительного потепления, наши сотрудники приезжают на переправы, проводят инструктажи с обслуживающим персоналом, фиксируют состояние ледового покрытия".

Местная переправа соответствует требованиям инспекции: обслуживающая организация поддерживает необходимый уровень эксплуатации с начала ее работы. Все информационные и предупреждающие знаки есть.

"При передвижении по переправе необходимо соблюдать основные правила безопасности, - отмечает госинспектор Рожков. - Движение должно осуществляться со скоростью и дистанцией, указанной на знаках. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгон автомобилей, заправку их горючим. Запрещено выезжать за указательные вешки".

Напоминают представители ведомства и об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы. Их выявление – также в приоритете работы инспекторов ГИМС в зимний период.

Ледовые переправы, как правило, заканчивают свое функционирование в конце марта – первой декаде апреля, в зависимости от температурных условий.