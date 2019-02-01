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Тюменцам напоминают о профилактике вирусных заболеваний глаз

Общество, 12:09 15 февраля 2019

«Визус-1» | Фото: «Визус-1»

Пройти диагностическое обследование глаз и получить рекомендации врача-офтальмолога приглашает тюменцев сеть клиник "Визус-1".

В связи со всплеском заболеваемости, врачи напоминают, что при ОРВИ инфекция может распространиться и на глаза через носовые пазухи. Нередко слизистые оболочки глаза и верхних дыхательных путей поражаются одновременно. При этом самолечение может привести к непредсказуемым последствиям, особенно у детей.

Прием ведется в удобное время с понедельника по субботу, сообщает "Визус-1".

«Визус-1» | Фото: «Визус-1»

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# Визус-1 , ОРВИ , офтальмология , Тюмень

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