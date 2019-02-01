Тюменцам напоминают о профилактике вирусных заболеваний глаз

| Фото: «Визус-1» | Фото: «Визус-1»

Пройти диагностическое обследование глаз и получить рекомендации врача-офтальмолога приглашает тюменцев сеть клиник "Визус-1".

В связи со всплеском заболеваемости, врачи напоминают, что при ОРВИ инфекция может распространиться и на глаза через носовые пазухи. Нередко слизистые оболочки глаза и верхних дыхательных путей поражаются одновременно. При этом самолечение может привести к непредсказуемым последствиям, особенно у детей.

Прием ведется в удобное время с понедельника по субботу, сообщает "Визус-1".