В регионе отмечен высокий процент некачественных блюд нетрадиционной кухни

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14% составила доля неудовлетворительных проб в блюдах нетрадиционной кухни на предприятиях, реализующих пищевую продукцию в Тюменской области. Об этом сообщила заведующая отделением гигиены питания регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Никоза на совещании в ведомстве с участием представителей торговли.

Эта цифра говорит о необходимости тщательного подхода и точного соблюдения всех требований при изготовлении. Всего в 2018 году лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии исследовала порядка 7 тыс. проб кулинарной продукции.

Специалист напомнила об изменениях к требованиям безопасности молока и молочной продукции, которые начали действовать в 2018 году и касаются маркировки. В переходный период, с 15 июля 2018 года по 16 января 2019 года, производители были обязаны изменить информацию на упаковке.

Об основных нарушениях, выявляемых на предприятиях торговли, рассказал заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Евгений Щербак.

В 2018 году проведены проверки в отношении 245 предприятий торговли. Зачастую нарушения касались условий хранения и маркировки продукции, требований к содержанию помещений и оборудования, отсутствия медицинских книжек и документов, подтверждающих качество и безопасность товара, превышения уровня шума, от деятельности оборудования предприятия. По итогам проверок составлено 360 протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила около 6 млн рублей.

Также предприятиям было рекомендовано проверять наличие декларации о соответствии товара требованиям технических регламентов на пищевую продукцию на сайте Росаккредитации.

Главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо отметила, что контрольно-надзорная деятельность осуществляется на основе риск-ориентированного подхода и напомнила о необходимости подачи уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Руководитель рекомендовала предприятиям уделить особое внимание производственному контролю, как основной мере обеспечения безопасности пищевой продукции, а также пригласила посетить обучающие и информационные мероприятия, проводимые ведомством.