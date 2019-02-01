Тюменских курсантов проверят на право ношения шевронов

| Фото: avanpost-72.ru | Фото: avanpost-72.ru

Курсантов специализированной группы добровольной подготовки к военной службе "Щитовик" проверят на право ношения шевронов 16 февраля, сообщает центр "Аванпост".

Испытания начнутся в 13 часов 30 минут марш-броском протяженностью 5 км по пересеченной местности с вооружением и снаряжением. Параллельно курсанты должны будут решить учебно-тактические задачи.

Им также предстоит выполнить практические упражнения по огневой подготовке. Череда испытаний продолжится метанием ножей и малых пехотных лопат с выполнением акробатических элементов.

Заключительным видом испытаний станут поединки по правилам вида спорта "Зимний универсальный бой". Сюда войдут бег на лыжах, стрельба из пневматического оружия и борьба на снегу.