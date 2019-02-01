Счет на миллиарды: тюменцы ускорились в интернете

Фото: МегаФон Фото: МегаФон

Тюменцы выбирают скорость – уже каждый шестой житель региона поставил в свой девайс SIM-карту с 4G-интернетом. По статистике аналитиков "МегаФона", объем передачи данных в сети четвертого поколения за год увеличился в 2,5 раза. Сейчас абоненты за месяц скачивают трафик, которого хватит, чтобы 122 тыс. раз загрузить популярную игру DotA 2.

За год число абонентов с LTE в смартфонах и планшетах стало в полтора раза больше. По интернет-аппетитам они обогнали своих соседей: челябинцев и курганцев. В среднем абонент "МегаФона" за месяц скачивает более 10 ГБ трафика, большая часть из которого приходится на социальные сети, мессенджеры и видеоресурсы. Самый горячий период в интернете – с 20 до 1 часа.

"В прошлом году тюменцы подключались к нашему 4G со скоростью 200 человек в день. В 2018 году сеть четвертого поколения стала доступна в 63 малонаселенных пунктах юга Тюменской области. Чтобы сеть справлялась с нагрузкой, а интернет в телефонах "летал", мы постоянно улучшаем качество предоставляемых услуг, расширяем транспортные каналы и переводим наши базовые станции на волоконно-оптические линии связи", – рассказал технический руководитель "МегаФона" в Тюмени Андрей Жарков.

Всего в Тюменской области надежную работу сети обеспечивают более 500 базовых станций, 70% из которых – в стандарте LTE.

В 2018 году высокоскоростной интернет появился в отдаленных населенных пунктах Исетского, Голышмановского, Ярковского районов и на нефтяных месторождениях: Усть-Тегусское, Северо-Демьянское, Северо-Тямкинское. Инженеры "МегаФона" проложили 2 тыс. 743 километра волоконно-оптических линий связи, такой километраж сравним с расстоянием Тюмень - Москва.