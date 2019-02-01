В Викулово подвели итоги конкурса "Семь чудес моего района"

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

181 фотографию прислали на конкурс "Семь чудес моего района" жители Викуловского района, сообщает отдел образования администрации муниципалитета.

Фотоконкурс посвящен 95-летию Викуловского района.

Жители района направили организаторам 181 фотографию из 13 образовательных организаций и двух детсадов. Конкурс проводился по номинациям: "Чудеса природы", "Рукотворные памятники Викуловского района", "Исторические места Викуловского района".

На базе районного краеведческого музея имени А. В. Давыдова развернута выставка работ. Планируется, что она побывает во всех школах района.