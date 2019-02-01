CreativeMornings: как изменить визуальную среду

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень

Международная лекция-завтрак CreativeMornings будет посвящена дизайну. Мероприятие пройдет 24 февраля.

Спикером выступит основатель дизайн-студии и член Ассоциации брендинговых компаний России Александр Назаров. Вместе с командой он выполнил более 150 проектов в сфере бренд-дизайна для компаний из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама.

"Когда мы обсуждали тему февраля, сразу пришла идея пригласить Александра, ведь в дизайне важны: композиционное равновесие и симметрия. В его багаже много крупных проектов, что говорит о знании ремесла изнутри и использовании разных стилей в профессии. На лекции тюменцы узнают о дизайн-кодах, применяемых в брендах и рекламе, и их отражении в визуальной среде", - отметила куратор проекта Юлия Каргаполова.

Вход на лекцию свободный, но необходима предварительная регистрация.

Напомним, что лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 188 городах мира. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".