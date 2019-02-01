Тюменские педагоги блеснули мастерством на конкурсе "Сердце отдаю детям"

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

17 участников конкурса профмастерства "Сердце отдаю детям" среди работников отрасли спорта и молодежной политики приступили к выполнению заданий. Педагоги дополнительного образования демонстрировали мастерство на открытых учебных занятиях, сообщает администрация Тюмени.

По условиям проведения педагог и дети видят друг друга впервые, тем самым усложняется задача. Ему не только надо завладеть вниманием детской аудитории, но еще и за короткое время научить мастерству выбранного ремесла. Мастерство педагогов оценивает компетентное жюри, в состав которого вошли и студенты института физической культуры ТюмГУ.

Ольга Кокозей из ДЮЦ "Авангард" представила программу театральной студии "На ладони". Ее подопечными стали дошколята, для которых мир театра открылся заново, благодаря профессиональным навыкам педагога. Используя вербальную и невербальную речь, коллективные и индивидуальные задания, технические средства, музыкальное оформление, театральные костюмы и реквизит, ей удалось уделить внимание каждому ребенку, погрузить детей в атмосферу театрального искусства.

Дошколята участвовали во всех тренировочных упражнениях, смогли вжиться в роль героев сказок и даже поставить мини-спектакль.

Олеся Пивченко из ДЮЦ "Фортуна" провела открытое занятие по программе "Юный дизайнер" с девочками-третьеклассницами. Им педагог преподнесла одну из популярных техник изготовления декоративных изделий – скрапбукинг. В течение 30 минут она заинтересовала детей возможностью самостоятельного изготовления открытки, подтолкнула к идее ее оформления, предоставила необходимый материал и позволила девочкам творить. Итогом занятия стала демонстрация красивого изделия.

После открытых учебных занятий конкурсантам предстоит написать эссе на заданную тему.

Напомним, конкурс профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" проходить в рамках "Педагога года – 2019".