Посетителей Дома культуры в Ялуторовске эвакуировали на пожарных учениях

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Работников и посетителей Дома культуры в Ялуторовске эвакуировали из здания во время пожарных учений, сообщает региональное управление МЧС.

По легенде учений, в результате неосторожного обращения с огнем во время культурно-массовых мероприятий загорелись декорации и деревянный пол сцены.

Прибывшие пожарные осмотрели помещения Дома культуры, в результате слаженных действий спасателей и администрации учреждения все работники и посетители были успешно эвакуированы, а условный пожар потушен.

Разбирая проведенные учения, заместитель начальника пожарной части Вячеслав Федоров отметил, что все участники справились с поставленными задачами.