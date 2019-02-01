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Посетителей Дома культуры в Ялуторовске эвакуировали на пожарных учениях

Общество, 14:33 16 февраля 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Работников и посетителей Дома культуры в Ялуторовске эвакуировали из здания во время пожарных учений, сообщает региональное управление МЧС.

По легенде учений, в результате неосторожного обращения с огнем во время культурно-массовых мероприятий загорелись декорации и деревянный пол сцены.

Прибывшие пожарные осмотрели помещения Дома культуры, в результате слаженных действий спасателей и администрации учреждения все работники и посетители были успешно эвакуированы, а условный пожар потушен.

Разбирая проведенные учения, заместитель начальника пожарной части Вячеслав Федоров отметил, что все участники справились с поставленными задачами.

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# МЧС , учения , Ялуторовск

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