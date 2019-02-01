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Тюменская область развивает связи с федеральным экспертным сообществом

Губернатор, 11:53 16 февраля 2019

admtyumen.ru

Активное взаимодействие с ведущими экспертами федерального уровня поможет региональным органам власти принимать более грамотные и эффективные управленческие решения. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации.

"Для того, чтобы эффективно решать стоящие перед регионом сложные задачи, нужно иметь не только официальную информацию, но и глубокие аналитические материалы. Следует понимать не только региональные и общероссийские, но и мировые тренды. В этом смысле Аналитический центр обладает всеми необходимыми компетенциями", - подчеркнул Александр Моор.

У Аналитического центра есть многолетний опыт работы над проектами федерального и регионального уровней, плодотворного сотрудничества с национальным и международным экспертным сообществом. Отметим, что с 2013 года центр отмечается в ежегодном рейтинге университета Пенсильвании в США Global Go To Think Tank в числе лучших в Центральной и Восточной Европе, а также среди лучших мировых "фабрик мысли", занимающихся вопросами социальной политики.

В числе наиболее актуальных направлений сотрудничества с Аналитическим центром при правительстве РФ Александр Моор назвал цифровизацию экономики, повышение эффективности стратегического планирования, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, взаимодействие с инвесторами и привлечение инвестиций.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Российский инвестиционный форум , эксперты

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