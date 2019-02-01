Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с крупным ИТ- разработчиком

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор АО "ПФ "СКБ Контур" Евгений Филатов на полях Российского инвестиционного форума.

Стороны договорились о взаимодействии в развитии цифровой экономики и образовательной среды. В частности, на базе тюменских вузов предлагается создать базовые кафедры АО "ПФ "СКБ Контур".

Стороны также планируют совместное создание Регионального ресурсного центра компетенций, где будет вестись подготовка специалистов, разработка и внедрение программного обеспечения в сфере цифровой экономики.

Правительство Тюменской области и компания "СКБ Контур" реализуют несколько совместных проектов. Один из них - кадровый портал для госслужащих региона. Это единое информационно-коммуникационное пространство облегчает переход на общую методологию управления кадрами. Для удобства пользователям ресурса настроен доступ в сервис проверки контрагентов "Контур.Фокус".

Еще один совместный проект правительства Тюменской области и СКБ Контур направлен на поддержку и развитие предпринимательства: "Контур.Закупки" — веб-сервис для оперативного поиска коммерческих и государственных закупок.