Итоги РИФ-2019: у Тюменской области есть мощный потенциал для успешной реализации нацпроектов

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Реализация разработанных по инициативе президента России Владимира Путина национальных проектов в экономике и социальной сфере, в том числе создание в городах и селах нашей страны комфортных условий для жизни людей - главная тема Российского инвестиционного форума - 2019, который прошел в Сочи 14 и 15 февраля.

Поэтому итоги Сочинского инвестфорума имеют самое серьезное значение не только для бизнеса и власти, но и для общества в целом. А значит - для каждого из нас. В работе форума принимала активное участие делегация Тюменской области, которую возглавлял губернатор Александр Моор.

Комфортная среда для жизни людей - общая цель власти, общества и бизнеса

Работа по созданию комфортной среды для жизни людей - это не только благоустройство российских городов и сел, но и развитие современной и доступной социальной инфраструктуры. Это краткий итог дискуссии, состоявшейся на сессии "Экономика городского комфорта", которая прошла в рамках Российского инвестиционного форума - 2019 при поддержке Госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

В Тюменской области такой подход к реализации национального проекта "Комфортная городская среда" уже получает практическое воплощение. Александр Моор и председатель правления компании "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов рассказали участникам сессии, среди которых был и премьер-министр России Дмитрий Медведев, о комплексной программе развития городской инфраструктуры "Тобольск 2020".

"В программе более 40 объектов, которые были выбраны путем голосования жителей Тобольска. В рамках программы уже открылся спортивный комплекс "Иртыш", строятся бассейн, крытый каток с искусственным льдом, школа и детский сад, планируется возведение Центра гимнастики. Запланирована реконструкция двух крупных общественных пространств - Александровского сада в Подгорной части города и Аптекарского сада, расположенного в историческом центре. Началась реализация программы благоустройства дворов многоквартирных жилых домов", - проинформировал Александр Моор.

По мнению Дмитрия Конова, инвестиционный проект по созданию в Тобольске крупных нефтегазохимических производств нельзя рассматривать в отрыве от социального развития города и формирования в древней столице Сибири комфортной городской среды.

"В той части, которая касается социальной среды, школ, детских садов, жилых домов, необходимых и нашим сотрудникам, и всем жителям города, прочей инфраструктуры, мы вместе в региональным правительством сложили очень хороший проект. Мы привозим культурные мероприятия в Тобольск, мы инвестируем в общественное пространство", - подтвердил председатель правления компании "СИБУР Холдинг".

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По мнению Александра Моора, подтвержденному опытом Тобольска и многих других тюменских муниципалитетов, государственно-частое партнерство - очень эффективный механизм для создания комфортной среды. В орбиту национального проекта "Комфортная городская среда" должны попадать не только крупные города, но и небольшие населенные пункты. И такая практика в регионе есть. В Юргинском районе инвестор, построивший мегаферму по выращиванию индейки, благоустраивает село, в котором живут работники предприятия. В Исетском районе крупное животноводческое хозяйство строит современное жилье для молодых специалистов.

"Серьезные инвесторы понимают, что их интересы не должны ограничиваться производственной площадкой. Поэтому они сами выступают с инициативами по созданию комфортной среды для жизни. Например, компания, которая возводит животноводческий комплекс в Ялуторовском районе, обратилась ко мне с предложением о строительстве фельдшерско-акушерского пункта и клуба. Это здорово, и мы готовы участвовать в подобных проектах. Сегодня можно и нужно говорить не о социальной ответственности бизнеса, а о социальном партнерстве между предпринимателями, властью и обществом", - отметил глава региона.

Ярким примером такого партнерства может стать проект по созданию ивент-парка "Алебашево" в Тюмени. Эта совместная инициатива предпринимателей, городских властей и общественности получила признание на федеральном уровне. Проект, который авторитетному экспертному сообществу представили глава Тюмени Руслан Кухарук и молодой бизнесмен Артем Андросов, стал одним из 15 победителей конкурса Агентства стратегических инициатив "100 городских лидеров", итоги которого были подведены в рамках Сочинского инвестфорума. Отметим, что в конкурсе участвовали около 2,5 тыс. городов из 77 регионов России.

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В результате реализации национального проекта количество городов с неблагоприятной городской средой должно уменьшиться вдвое, отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

"Конечно, не в каждом российском городе есть такой мощный инвестор, как "СИБУР" в Тобольске. Но использование механизмов государственно-частного партнерства при реализации нацпроекта "Комфортная городская среда" - задача, актуальная для всей страны", - считает Владимир Якушев. Опыт Тюменской области в этой сфере очень интересен для других регионов

Социальная поддержка должна быть адресной, подчеркнул Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами

Воплощению в жизнь национальных проектов в социальной сфере была посвящена состоявшаяся в рамках Сочинского инвестфорума встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с главами регионов. Открывая встречу, глава правительства отметил, что для реализации социальных нацпроектов выделены значительные финансовые ресурсы. Все они востребованы регионами. Особое внимание Дмитрий Медведев уделил проблеме бедности, подчеркнув, что социальная поддержка должна быть адресована конкретным людям.

"У нас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума. Чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику его жизненных проблем, его потребностей, посмотреть, какое у него образование, возможности, состояние здоровья. При современных технологиях сделать это абсолютно несложно", - уверен премьер-министр. Задача государства - предоставить человеку весь спектр возможностей для выхода из бедности.

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Значительную часть своего выступления глава правительства посвятил развитию здравоохранения. Дмитрий Медведев положительно отозвался об опыте некоторых регионов по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Это удешевляет стройку в два с половиной раза, сокращает ее сроки где-то до года. Такие успешные практики надо распространять по всей стране, считает премьер-министр.

Отметим, что в Тюменской области стратегически важное решение заменять ФАПы, не подлежащие капитальному ремонту, на современные модульно-блочные строения, было принято еще в 2006 году. Этот опыт успешно себя зарекомендовал. В настоящее время в Тюменской области действуют около 320 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Одна из главных задач национального проекта в сфере образования - обеспечить доступность и высокое качество обучения, отметил Дмитрий Медведев. На период до 2024 года общий объем финансирования этого нацпроекта составит почти 800 млрд рублей. Однако для его успешной реализации нужно привлекать и средства частных инвесторов, разработав на федеральном уровне максимально выгодные условия государственно-частного партнерства, добавил он.

Примером такого партнерства можно считать заключенное в рамках Сочинского инвестфорума трехстороннее соглашение между Тюменской областью, компанией "СИБУР Холдинг" и федеральным Фондом новых форм развития образования о сотрудничестве в реализации образовательных и профориентационных программ.

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Еще один серьезный образовательный проект, стартовавший на форуме - создание в одном из тюменских университетов базовой кафедры для подготовки специалистов в сфере информационных технологий. Соответствующее соглашение с крупной отечественной IT-компанией "СКБ Контур" подписал Александр Моор. Кроме того, в рамках соглашения запланировано совместное создание регионального ресурсного центра компетенций, который будет заниматься подготовка специалистов, разработкой и внедрением программного обеспечения в сфере цифровой экономики.

Эти и многие другие факты позволяют сделать вывод о том, что Тюменская область обладает необходимым потенциалом для успешной реализации национальных проектов.

Встреча премьер-министра России с руководителями регионов, как обычно, проходила в закрытом режиме. Поэтому разговор был прямым и откровенным, рассказал журналистам Александр Моор.

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"Состоялась очень интересный и полезный диалог. Мы переходим к активной фазе воплощения национальных проектов в жизнь - уже на 2019 год перед нами стоят очень серьезные и сложные задачи. Россия - большая страна, у всех регионов есть своя специфика. Поэтому подходы к реализации нацпроектов должны быть дифференцированными. Но все мы должны напряженно работать для достижения целей, которые поставил перед нами президент России", - подчеркнул губернатор.

Тюменский инвестиционный портфель пополнится новыми проектами

Перспективы появления в Тюменской области новых серьезных инвесторов - один из основных показателей успешной работы делегации региона на Российском инвестиционном форуме - 2019 в Сочи.

"Мы увидели высокий интерес к развитию бизнеса в Тюменской области. Поступательный прогресс региональной экономики, наше первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, реализуемые в регионе программы господдержки инвестпроектов - все это делает Тюменскую область привлекательной для крупных компаний. На полях форума обсуждались разные проекты - от глубокой переработки зерна до создания мощного логистического центра и нефтехимии. Диверсификация экономики региона - наша целенаправленная политика", - отметил губернатор в беседе с журналистами.

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Компания "СИБУР" вновь подтвердила свою заинтересованность в дальнейшем развитии Тобольской промышленной площадке и создании там еще одного производства по переработке углеводородного сырья. Объем инвестиций может составить около 250 млн. долларов США.

"Нефтехимия - очень интересная для нас отрасль, и мы обсуждаем перспективы ее развития в регионе не только с компанией "СИБУР", но и с другими инвесторами. Кроме того, мы рассматриваем ряд проектов с хорошим экспортным потенциалом в лесопромышленном комплексе. Один из них связан с глубокой переработкой древесины", - добавил губернатор. В тюменском инвестиционном портфеле сегодня - более 700 проектов с общим объемом инвестиций свыше 1,5 трлн рублей, подчеркнул Александр Моор.

Следует отметить, что региональные власти уделяют самое серьезное внимание не только крупным инвестпроектам, но и развитию малого малого и среднего бизнеса. Новые возможности для тюменского предпринимательского сообщества появились после заключения соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и банком ВТБ. В 2018 году банк предоставил региональным предприятиям среднего и малого бизнеса кредитов на общую сумму 16,8 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в 2017 году. В дальнейшем руководство ВТБ планирует еще активнее развивать линейку сервисов для предпринимателей, подчеркнул Александр Моор.

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Глава региона высоко оценил работу тюменской делегации на Российском инвестиционном форуме - 2019. "Заключен ряд важных для региона соглашений, проведены презентации Тюменской области и достаточно успешные переговоры с перспективными инвесторами. Наш регион по-прежнему интересен российскому и зарубежному бизнесу", - подвел итог Александр Моор.

Евгений Бабенко