Тюменский опыт поддержки инвестпроектов на муниципальном уровне интересен многим регионам России

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Тюменская область поделилась с другими регионами России уникальным опытом комплексного сопровождения и поддержки инвестпроектов на муниципальном уровне. Об этом обозревателю "Тюменской линии" рассказал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Андрей Шальнев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В числе мероприятий, предваряющих официальное открытие Российского инвестиционного форума, круглый стол "Практики работы региональных агентств инвестиций и корпораций развития", организованный федеральной Ассоциацией инвестагентств, занимает одно из самых заметных мест", - отметил Андрей Шальнев. Региональные структуры, отвечающие за работу с инвесторами и сопровождение инвестпроектов, были созданы практически во всех республиках, краях и областях страны в соответствии со стандартом российского Агентства стратегических инициатив. В Тюменской области инвестиционное агентство начало работу в 2013 году.

"Мы периодически обмениваемся с коллегами из других регионов интересными практиками. Нам всем очень важно знать, что интересует инвесторов в современных условиях, какие проблемы перед ними встают, чего они ждут от региональных властей. По нашему опыту, одним из первых по значимости сегодня становится вопрос изучения перспектив выхода продукции предприятий, появляющихся в результате реализации инвестпроектов, на внутрироссийский и международный рынки сбыта. На переговорах с потенциальными инвесторами эта тема привлекает самое большое внимание", - рассказал Андрей Шальнев.

В Тюменской области уже накоплен опыт анализа перспективных рынков сбыта с учетом интересов конкретных инвесторов. При этом особое внимание обращается на экспортный потенциал инвестиционных проектов. Бизнесменам, которые намерены вложить средства в развитие региональной экономики, сообщают о том, что в Тюменской области действуют эффективная программа господдержки экспорта.

"В рамках Российского инвестиционного форума пройдут переговоры с компанией "Стойленская нива". Речь пойдет о проекте по глубокой переработке зерна для выпуска продукции, обладающей хорошим экспортным потенциалом. Мы предложим инвестору анализ перспектив сбыта продукции на внутрироссийском и международном рынках, а также комплекс мер государственной поддержки. Это один из примеров нашего системного подхода к привлечению инвестиций", - сказал Андрей Шальнев.

Транспортная инфраструктура и логистические схемы - еще один важный вопрос, который очень интересует инвесторов. По словам директора областного Инвестиционного агентства, на площадке Российского инвестиционного форума состоится встреча с представителями зарубежной компании, которая рассматривает перспективы создания в нашем регионе крупного логистического комплекса.

"Большой интерес у потенциальных инвесторов вызывает и реализуемая в нашем регионе программа подготовки квалифицированных специалистов по системе "под ключ". Ведь дефицит кадров - одна из серьезнейших проблем общероссийского уровня, особенно когда речь идет о создании высокотехнологичных производств", - отметил Андрей Шальнев.

На заседании круглого стола "Практики работы региональных агентств инвестиций и корпораций развития" директор Инвестиционного агентства Тюменской области подробно рассказал о накопленном в регионе опыте сопровождения инвестиционных проектов на муниципальном уровне.

"Само понятие комплексного сопровождения инвестпроектов изначально формировалось в Тюменской области. Мы были первопроходцами на этом направлении. Поэтому тюменская региональная и муниципальные команды накопили серьезный опыт взаимодействия с федеральными структурами и ресурсоснабжающими организациями в интересах инвесторов. Сегодня наша программа "Семь шагов по развитию экономики муниципальных образований" позволяет каждой территории прогрессировать на основе анализа имеющихся возможностей и ресурсов. При этом учитываются кадровый потенциал, наличие свободных площадок для создания новых предприятий, возможные рынки сбыта продукции и многие другие факторы. Тюменский опыт в этой сфере уже вызвал большой интерес в других регионах", - подчеркнул Андрей Шальнев.

Евгений Бабенко