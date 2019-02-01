Финансовым просвещением будут заниматься Банк России, Росмолодежь и Ассоциация волонтеров

| Фото: "Финансовое просвещение граждан" | Фото: "Финансовое просвещение граждан"

Соглашение о сотрудничестве в области финансового просвещения подписали Банк России, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи 13 февраля, сообщает Центробанк.

Документ предусматривает проведение совместных мероприятий по финансовому просвещению россиян, в том числе тематические соревнования среди школьников и образовательные проекты для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Планируется, что волонтеры финансового просвещения будут привлекаться как с помощью единой информационной платформы "Добровольцы России", так и при активном содействии ресурсных центров Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).

Кроме того, Банк России примет участие в федеральном проекте "Социальная активность", предложив к использованию собственную образовательно-методическую программу по работе с волонтерами финансового просвещения. В свою очередь, ресурсные и волонтерские центры АВЦ смогут проинформировать население о возможностях прохождения обучения финансовой грамотности и предоставить площадку для подготовки волонтеров.

Добавим, заявки на участие в образовательной программе Банка России для волонтеров финансового просвещения подали более 2 тыс. человек, а в Курске и Рязани добровольцы уже помогают регулятору выявлять недобросовестные практики на финансовом рынке.