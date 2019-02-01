Александр Моор: цифровизация управления энергосистемой страны будет способствовать экономическому росту

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Цифровая трансформация системы управления единой энергетической системой страны имеет огромное значение для развития российской и региональной экономики. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги заседания круглого стола "Развитие электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации в эпоху глобальных технологических изменений", которое состоялось в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля.

В майском указе президента России Владимира Путина поставлены важные задачи по развитию электроэнергетики и внедрению современных цифровых методов, отметил, открывая заседание, министр энергетики РФ Александр Новак. Решение этих задач позволит значительно повысить эффективность работы энергетического комплекса.

"За последние годы было много сделано для развития электроэнергетики. В частности, значительно упрощены условия технологического присоединения к электросетям. Количество этапов подключения сократилось с десяти до трех, в разы снизилась его стоимость. Тем не менее, мы считаем, что в отрасли накопилось много проблем, которые требуют решения", - подчеркнул глава Минэнерго.

В числе наиболее актуальных задач Александр Новак назвал решение проблемы перекрестного субсидирования, которое является большим бременем для предприятий, особенно - для малого и среднего бизнеса. Кроме того, министр обратил внимание на необходимость внедрения в электросетевом комплексе долгосрочных тарифов.

Основные положения концепции цифровой трансформации электроэнергетического комплекса страны участникам заседания представил генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Павел Ливинский. По его словам, цифровизация - не самоцель, она должна привести к кардинальному росту производительности труда, надежности и качества энергоснабжения населения и коммерческих потребителей.

"Цифровизация положительно отразится на стоимости присоединения к энергетическим сетям и тарифам на электроэнергию для потребителей. А от этого, в конечном итоге, зависит наш экономический прогресс", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко