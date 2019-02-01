Александр Моор и Дмитрий Конов рассказали на Российском инвестфоруме об опыте создания комфортной социальной среды в Тобольске

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Правительство Тюменской области и компания "СИБУР Холдинг" совместными усилиями реализуют комплексную программу по созданию комфортной городской среды в Тобольске. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на сессии "Экономика городского комфорта", которая прошла в рамках Российского инвестиционного форума – 2019 при поддержке Госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Тобольск не зря называют древней столицей Сибири. В конце XVII - начале XVIII веков этот город был административным центром Сибирской губернии, которая простиралась от Уральских гор до Аляски. В Тобольске находится единственный за Уралом белокаменный кремль и есть своя Красная площадь", - напомнил глава региона участникам дискуссии, среди которых находился председатель правительства России Дмитрий Медведев.

В начале двухтысячных годов началась активная реализация программы по восстановлению архитектурных памятников Тобольска и созданию комфортной городской среды, в том числе по благоустройству Подгорной части.

"Темпы реализации комплексной программы развития городской инфраструктуры Тобольска резко выросли после того, как к ней присоединилась корпорация "СИБУР" - не только крупнейший в Тюменской области инвестор и налогоплательщик, но и социально ответственная компания, которая заботится о комфортных условиях жизни для своих работников и их семей", - отметил Александр Моор.

Совместная программа правительства Тюменской области и компании "СИБУР Холдинг" предусматривает строительство и реконструкцию более 40 объектов, которые были выбраны голосованием жителей города. В рамках программы уже открылся спортивный комплекс "Иртыш", строятся бассейн, крытый каток с искусственным льдом, школа и детский сад, планируется возведение Центра гимнастики.

"Целый ряд проектов связан с благоустройством. В частности, запланирована реконструкция двух крупных общественных пространств - Александровского сада в Подгорной части города и Аптекарского сада, расположенного в историческом центре. Кроме того, в Тобольске началась реализация программы благоустройства дворов многоквартирных жилых домов. При этом мы используем богатый опыт, накопленный в Тюмени", - рассказал губернатор.

Председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов в своем выступлении отметил, что инвестиционный проект по созданию в Тобольске крупных нефтегазохимических производств нельзя рассматривать в отрыве от социального развития города и создания в древней столице Сибири комфортной городской среды.

"Наш тобольский проект не сложился бы без поддержки со стороны органов власти Тюменской областью. Но и город не развивался бы такими темпами, если бы не было этого проекта", - подчеркнул председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг". В рамках инвестпроекта по строительству завода "ЗапСибНефтехим" в Тобольске не только будет создано около тысячи новых рабочих мест, но и появятся условия для появления смежных производств и сервисных предприятий, развития малого и среднего бизнеса.

"В то же время мы очень заинтересованы в создании для наших работников и всех жителей города комфортной социальной среды. Поэтому мы вкладываем средства не только в производственный комплекс, но и в социальные объекты и общественные пространства", - подчеркнул Дмитрий Конов.

Реализация программы по благоустройству Тобольска и созданию комфортной городской среды, а также воплощение в жизнь планов компании "СИБУР Холдинг" по строительству в городе современного аэропорта значительно повысит туристическую привлекательность древней столицы Сибири, уверен он.

"Часто встречается устоявшееся мнение: крупные корпорации приходят в города и регионы, используют их ресурсы, платят налоги в федеральный центр, а территориям ничего не остается. Пример сотрудничества между компанией СИБУР и Тюменской областью показывает, что все совсем не так", - отметил модератор дискуссии, председатель Госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

Евгений Бабенко