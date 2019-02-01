Тюменская область и СИБУР подписали соглашение о реализации образовательных проектов

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Правительство Тюменской области, ПАО "СИБУР Холдинг" и ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" заключили соглашение о сотрудничестве по реализации комплекса мероприятий в рамках национального проекта "Образование" на территории Тюменской области.

Соглашение подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля.

Реализация договора направлена на популяризацию научно-технического творчества, вовлечение детей и молодежи в инженерную, технологическую и инновационную деятельность, разработку и интеграцию современных образовательных программ на региональных площадках.

"Трехсторонним соглашением о партнерстве мы сделали следующий шаг в развитии человеческого капитала региона. Тюменская область активно внедряет новые формы работы как со школьниками, так и с работающими гражданами. Рад, что в таких инициативах мы всегда уверены в поддержке со стороны нашего стратегического партнера, компании СИБУР. Особо благодарю "Фонд новых форм развития образования" и Министерство просвещения России за активное сотрудничество. Уверен, что нашу совместную работу ждет успех!", -прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор.

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова подчеркнула, что участие реального сектора экономики в реализации инициатив в субъектах Российской Федерации, направленных на повышение качества образования, уже стало успешной практикой в России.

"Этот механизм социального инвестирования выгоден для всех сторон: бизнес получает квалифицированные, с четко определенным набором компетенций, кадры, которые не надо переучивать, поскольку они уже готовы работать в проактивной парадигме, в регионе повышается уровень социально-экономического развития, а Федерация, реализуя национальный проект "Образование", выполняет задачи, установленные президентом России. Мы рады, что Тюменская область — регион, который активно участвует в национальном проекте (в том числе здесь скоро будет создан уже второй в области детский технопарк "Кванториум") — готова инвестировать в своих жителей, в каждого ребенка, и продолжать собственное активное развитие",- сказала она.

Исполняющий обязанности генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максим Инкин отметил готовность руководства региона и бизнеса принимать деятельные шаги по повышению уровня образования и качества жизни в Тюменской области.

"Мы считаем крайне важным, чтобы образование, отвечающее современным запросам, было доступно всем желающим. Важно давать детям новые возможности и развивать их таланты. Национальный проект "Образование" дает инструменты для этого. Отмечу, что эти возможности будут доступны абсолютно всем, и это поможет сделать еще один шаг к достижению нашей грандиозной цели: привитию ценности образования и саморазвития на протяжении всей жизни", -поделился он.

Председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, подчеркнул, что СИБУР реализует масштабные проекты, меняет производственные и бизнес-процессы с помощью цифровых технологий, повышает производительность труда. "Мы заинтересованы в высококвалифицированных специалистах, которые готовы приобретать новые компетенции и способны быть гибкими в условиях постоянных изменений. У нас сформировалась серьезная экспертиза в области сотрудничества с образовательными институциями. Подписание соглашений - это еще один шаг в нашей совместной работе по развитию потенциала молодых специалистов",- резюмировал он.