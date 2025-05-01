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Опубликован отчет губернатора Тюменской области о результатах деятельности правительства в 2024 году

Губернатор, 18:47 27 мая 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Опубликован отчет губернатора Тюменской области Александр Моор о результатах деятельности правительства региона в 2024 году.

27 мая глава региона представил депутатам Тюменской областной думы итоги работы регионального правительства за прошедший год.

Документ, а также слайды опубликованы на официальном портале органов исполнительной власти Тюменской области. Ознакомиться с текстом можно по ссылке.

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# Александр Моор , отчет

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