Опубликован отчет губернатора Тюменской области о результатах деятельности правительства в 2024 году
Опубликован отчет губернатора Тюменской области Александр Моор о результатах деятельности правительства региона в 2024 году.
27 мая глава региона представил депутатам Тюменской областной думы итоги работы регионального правительства за прошедший год.
Документ, а также слайды опубликованы на официальном портале органов исполнительной власти Тюменской области. Ознакомиться с текстом можно по ссылке.