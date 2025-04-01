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Тюменская область и "Альфа Банк" начнут цифровизацию и внедрение ИИ в межуниверситетском кампусе

Губернатор, 13:52 01 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудничество в сфере креативных индустрий обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и президент "Альфа Банка" Олег Сысуев. Об этом глава региона сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

Регион уже сотрудничает с "Альфа Банком" по ряду направлений. При его участии проводится форум креативных предпринимателей "КПД", работает Тюменская школа креативных индустрий. Также компания может стать партнером фестиваля "Музсходка" и других культурных мероприятий.

"Пришли к общему мнению с Олегом Николаевичем, что сотрудничество следует укреплять. В качестве партнерского проекта с "Альфа Банком" рассматриваем цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в межуниверситетском кампусе, который мы строим в Тюмени в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети", - проинформировал Александр Моор.

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# Александр Моор , Альфа Банк , сотрудничество

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