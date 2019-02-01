Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС

| Фото: Олег Артемьев/Роскосмос | Фото: Олег Артемьев/Роскосмос

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС в мае 2019 года, сообщает РИА Новости.

Следующий выход в открытый космос с борта МКС по российской программе планируется осуществить в мае из российского сегмента станции.

В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж, в который входят россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн.

В середине марта к ним должны присоединиться россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.