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Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС

Общество, 17:35 16 февраля 2019

Олег Артемьев/Роскосмос | Фото: Олег Артемьев/Роскосмос

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС в мае 2019 года, сообщает РИА Новости.

Следующий выход в открытый космос с борта МКС по российской программе планируется осуществить в мае из российского сегмента станции.

В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж, в который входят россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн.

В середине марта к ним должны присоединиться россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

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# космос , МКС

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