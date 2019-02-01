Актеры "Тобола" признались в любви к тоболякам и рассказали о съемках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трудно, сочно, интересно - такими словами описал свои впечатления от съемок фильма "Тобол" народный артист России Дмитрий Назаров. Об этом он рассказал на пресс-конференции, приуроченной к мировой премьере "Тобола" в Тюмени. Мероприятие проходило в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 16 февраля.

Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова поблагодарила актеров и сотрудников съемочной группы за то, что в своем плотном графике они нашли время для встречи с сотрудниками музея и знакомством с его фондами.

Генеральный директор кинокомпании "Solivs" Олег Урушев напомнил, что премьерный показ "Тобола" на большом экране в ДК "Нефтяник" станет первым и для нового оборудования, установленном во дворце культуры.

Исполнитель роли Семена Ремезова Дмитрий Назаров отметил, что по его опыту чем тяжелее проходят съемки, тем выше получается результат.

"Это были тяжелые съемки, изнуряющие. Все, что в постиже (накладные элементы прически - прим. ред.) надо снимать, все очень трудно. Борода, усы, парики - это все уже проблема. Одно от бороды добро - она греет в лютые холода. А так - трудно, тяжело, сочно, интересно, смачно, такие слова могу сказать о съемках", - признался он.

Актер рассказал, что не был знаком с личностью Семена Ремезова до начала съемок, а теперь понимает, что этот человек значит для Сибири. "Надеюсь, теперь многие будут знать, что этот человек значит для России. Мало у нас в кинематографе говорится о победах, звездах нашего прошлого, о таланте нашего народа. У нас какие-то все в основном посмертные герои. Был такой человек, и был вокруг него мир, и он берег этот мир, свою семью", - сообщил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Актриса Ольга Васильева, сыгравшая роль жены Семена Ремезова, поблагодарила тюменцев и тоболяков за поддержку, которую актеры получали от них.

"Хотелось бы поклониться в очередной раз этой земле и фантастическим людям, которые ее населяют. Это добрейшая, широкая душа. То, как нас хотели, принимали, любили и любят - большое вам спасибо", - сказала она.

Актер Павел Табаков, исполнитель роли Петьки Ремезова, назвал опыт съемок в "Тоболе" самым масштабным в своей карьере.

Заслуженный артист России Евгений Дятлов назвал Тобольск очень ухоженным и аккуратным городом с удивительной историей.

"Съемки были непростые и я поздно спохватился, чтобы внимательно и плотно познакомиться с историей города и края. Там удивительная библиотека и удивительный архив. Мне кое-что показали, это потрясающие вещи", - считает исполнитель роли князя Матвея Гагарина.

Напомним, приключенческая эпопея времен Петра I "Тобол" создана по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Главный герой фильма, молодой офицер Иван Демарин (Илья Маланин) по заданию царя отправляется в пограничный Тобольск – первую столицу Сибири. Здесь Иван встречает свою любовь, Машу Ремезову (Юлия Макарова). Главные герои оказываются втянутыми в экспедицию за золотом Яркенда. Петру I нужны средства для войны со шведами. Их крепость окружена полчищами воинствующих джунгар, помощи ждать неоткуда.

В картине присутствуют как вымышленные герои, так и реальные исторические персонажи, такие как Семен Ремезов (Дмитрий Назаров) – знаменитый сибирский летописец, картограф, историк и архитектор Тобольска, Матвей Гагарин (Евгений Дятлов) – первый сибирский губернатор, Иван Бухгольц (Александр Лазарев), основатель Омска, Йохан Ренат (Андрей Бурковский) – реальный пленный шведский офицер, сосланный после битвы под Полтавой 1709 года и мечтающий вернуться на Родину любой ценой, Бригитта (Агата Муцениеце) - жена солдата Цимса, тайно влюбленная в Йохана.

Дарья Казакова