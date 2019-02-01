Лимоны назвали предметом роскоши для россиян

| Фото: roscontrol.com | Фото: roscontrol.com

Лимоны в России являются престижным продуктом и показателем богатства, об этом пишет американская журналистка Лиззи Сакс в своей статье в журнале Forbes.

Как сообщает "Лента.ру", Сакс пообщалась с представителем компании Limoneira Гарольдом Эдвардсом. Limoneira занимается поставками цитрусовых и авокадо. По словам Эдвардса, россияне употребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем жители других стран. Он предположил, что это связано с высоким потреблением водки или чая. Изучив статистику продаж, Эдвардс обнаружил, что жители России и Юго-Восточной Азии покупают много лимонов, чтобы показать свой высокий статус.

Бизнесмен пояснил, что в России слишком холодно для выращивания лимонов, поэтому цитрусовые приходится закупать за границей по высокой цене. Таким образом, россияне покупают дорогостоящий фрукт для того чтобы показать, что они могут себе это позволить.