Туристический кластер появится рядом с тюменской "Жемчужиной Сибири"

| Фото: телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

Туристический кластер федерального уровня появится рядом с центром "Жемчужина Сибири". Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Якорными объектами территории станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Для гостей будут построены десятки отелей на тысячу с лишним номеров. Благодаря кластеру появится три тысячи рабочих мест", — написал он.

Концепция кластера готова, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.