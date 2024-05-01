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Туристический кластер появится рядом с тюменской "Жемчужиной Сибири"

Общество, 19:33 24 мая 2024

телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

Туристический кластер федерального уровня появится рядом с центром "Жемчужина Сибири". Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Якорными объектами территории станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Для гостей будут построены десятки отелей на тысячу с лишним номеров. Благодаря кластеру появится три тысячи рабочих мест", — написал он.

Концепция кластера готова, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

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