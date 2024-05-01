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83 тюменских студента отправились на Российскую студвесну в Саратов

Общество, 21:44 24 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

83 учащихся четырех тюменских вузов отправились на XXXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" в Саратов. Это победители и призеры Областного фестиваля.

Конкурсная программа пройдет с 26 мая по 1 июня и будет включать в себя 10 направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Медиа", "Видео", "Арт".

Творческие студенты из ТюмГУ, ТИУ, ТГИК и ТГМУ подготовили 35 номеров. Второкурсница ТИУ Диана Малахова уже во второй раз едет на фестиваль. Она в составе театра танца "Проспект" на суд жюри представит номер "Род".

"Наш руководитель по пластике Оксана Бакланова придумывает такие чудесные идеи. Для номера она начала собирать информацию про корни, про семью и решила создать такой номер. В прошлом году у нас был номер "Умка", с которым мы заняли Гран-при", - поделилась Диана Малахова.

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Добавим, всего участниками фестиваля станут более 3 тыс. 600 конкурсантов из более чем 85 регионов России. Они прошли отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы.

Юлия Божок

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