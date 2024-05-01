Этнофестиваль "Мост дружбы" пройдет на площади 400-летия Тюмени
Общество, 19:15 24 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Этнофестиваль "Мост дружбы" пройдет на площади 400-летия Тюмени 12 июня, в День России. Начало мероприятия — в 12 часов.
На главной сцене выступят творческие коллективы национальных общественных объединений Тюменской области.
Все желающие смогут посетить чум, юрту и другие национальные жилища народов нашего региона.
Гости фестиваля узнают рецепты приготовления национальных блюд, поучаствуют в народных играх и мастер-классах, сообщает инфоцентр правительства региона.