  • 24 мая 202424.05.2024пятница
  • USD90,2486
    EUR97,8788
  • В Тюмени 7..9 С 1 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Этнофестиваль "Мост дружбы" пройдет на площади 400-летия Тюмени

Общество, 19:15 24 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Этнофестиваль "Мост дружбы" пройдет на площади 400-летия Тюмени 12 июня, в День России. Начало мероприятия — в 12 часов.

На главной сцене выступят творческие коллективы национальных общественных объединений Тюменской области.

Все желающие смогут посетить чум, юрту и другие национальные жилища народов нашего региона.

Гости фестиваля узнают рецепты приготовления национальных блюд, поучаствуют в народных играх и мастер-классах, сообщает инфоцентр правительства региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Мост дружбы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:35 24.05.2024В Уватском и Тобольском районах готовятся к паводку
21:45 24.05.2024640 тобольских выпускников встретили последний звонок на Базарной площади
21:44 24.05.202483 тюменских студента отправились на Российскую студвесну в Саратов
19:33 24.05.2024Туристический кластер появится рядом с тюменской "Жемчужиной Сибири"