640 тобольских выпускников встретили последний звонок на Базарной площади

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

640 выпускников школ Тобольска встретили последний звонок на Базарной площади. В подобном формате мероприятие прошло впервые.

В программе были флешмоб "Последний звонок", традиционный городской школьный вальс выпускников, караоке-батл и запуск салюта с цветным дымом, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Уже сейчас видно, какие ребята стали взрослые, как горят их глаза, какие у них искренние и открытые улыбки. Спасибо учителям, за то, что вложили в них все самое лучшее. Спасибо самим ребятам, за то, что сегодня получился такой яркий и светлый праздник. Все, что сегодня проходило на Базарной площади, мы придумывали и делали вместе", — написал в своем телеграм-канале глава Тобольска Максим Афанасьев.

Накануне ребята вместе с директорами школ, представителями компании СИБУР, волонтерами и озеленителями высадили в Александровском саду 84 дерева.