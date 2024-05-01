  • 24 мая 202424.05.2024пятница
  • USD90,2486
    EUR97,8788
  • В Тюмени 7..9 С 1 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

640 тобольских выпускников встретили последний звонок на Базарной площади

Общество, 21:45 24 мая 2024

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

640 выпускников школ Тобольска встретили последний звонок на Базарной площади. В подобном формате мероприятие прошло впервые.

В программе были флешмоб "Последний звонок", традиционный городской школьный вальс выпускников, караоке-батл и запуск салюта с цветным дымом, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Уже сейчас видно, какие ребята стали взрослые, как горят их глаза, какие у них искренние и открытые улыбки. Спасибо учителям, за то, что вложили в них все самое лучшее. Спасибо самим ребятам, за то, что сегодня получился такой яркий и светлый праздник. Все, что сегодня проходило на Базарной площади, мы придумывали и делали вместе", — написал в своем телеграм-канале глава Тобольска Максим Афанасьев.

Накануне ребята вместе с директорами школ, представителями компании СИБУР, волонтерами и озеленителями высадили в Александровском саду 84 дерева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выпускной

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:35 24.05.2024В Уватском и Тобольском районах готовятся к паводку
21:45 24.05.2024640 тобольских выпускников встретили последний звонок на Базарной площади
21:44 24.05.202483 тюменских студента отправились на Российскую студвесну в Саратов
19:33 24.05.2024Туристический кластер появится рядом с тюменской "Жемчужиной Сибири"