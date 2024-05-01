В Уватском и Тобольском районах готовятся к паводку

| Фото: телеграм-канал Вячеслава Елизарова | Фото: телеграм-канал Вячеслава Елизарова

К большой воде готовятся в Уватском и Тобольском районах Тюменской области. Так, в Уватском районе местные жители формируют мешки с грунтом для защиты населенных пунктов.

"Каждый старается помочь по мере своих возможностей. Местные жители благодарят приезжающих к ним волонтеров, угощают пирогами, солениями. На сегодняшний день в нашем районе нет подтопленных домов и земельных участков", — отмечает глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

В д. Устамак Тобольского района организовали круглосуточное окарауливание насыпей. Глава района Леонид Митрюшкин сообщил, что этот населенный пункт одним из первых встречает паводок.

"Люди сплоченно защищают свою деревню. Помнят, как сюда пришла вода в 2016 году, поэтому многие уже знают, что делать во время большого разлива рек", — отметил он.