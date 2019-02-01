  • 17 февраля 201917.02.2019воскресенье
  • USD66,7044
    EUR75,2492
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер южный

Музыкантам группы "Чайф" вернули потерянные гитары

Общество, 15:15 17 февраля 2019

vk.com/chaifru | Фото: vk.com/chaifru

Гитары участников рок-группы "Чайф" Владимира Шахрина и Владимира Бегунова, пропавшие во время перелета из Москвы в Екатеринбург, доставили на Урал, сообщает РИА Новости.

Ранее на странице музыкального коллектива в соцсети Facebook появилась информация о том, что гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург.

Как сообщила пресс-секретарь группы "Чайф" Марина Залогина, гитары забыли положить в багаж.

"Никто не помнит, кто оставил их. Поэтому просто переправили сюда, и все. Нам извинений не надо. Спасибо, что все в целости и сохранности", - сказала Марина Залогина.

Группа "Чайф" была основана в 1985 году в Свердловске.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# рок-музыка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:15 17.02.2019В Амстердаме реформируют квартал Красных фонарей
18:00 17.02.201918 февраля - события дня
16:14 17.02.2019Музей села Ембаево обратил внимание на социальные сети
15:24 17.02.2019Педагоги Тюменского района провели конкурсные уроки