Музыкантам группы "Чайф" вернули потерянные гитары

| Фото: vk.com/chaifru | Фото: vk.com/chaifru

Гитары участников рок-группы "Чайф" Владимира Шахрина и Владимира Бегунова, пропавшие во время перелета из Москвы в Екатеринбург, доставили на Урал, сообщает РИА Новости.

Ранее на странице музыкального коллектива в соцсети Facebook появилась информация о том, что гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург.

Как сообщила пресс-секретарь группы "Чайф" Марина Залогина, гитары забыли положить в багаж.

"Никто не помнит, кто оставил их. Поэтому просто переправили сюда, и все. Нам извинений не надо. Спасибо, что все в целости и сохранности", - сказала Марина Залогина.

Группа "Чайф" была основана в 1985 году в Свердловске.