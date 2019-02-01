Музыкантам группы "Чайф" вернули потерянные гитары
| Фото: vk.com/chaifru
Гитары участников рок-группы "Чайф" Владимира Шахрина и Владимира Бегунова, пропавшие во время перелета из Москвы в Екатеринбург, доставили на Урал, сообщает РИА Новости.
Ранее на странице музыкального коллектива в соцсети Facebook появилась информация о том, что гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург.
Как сообщила пресс-секретарь группы "Чайф" Марина Залогина, гитары забыли положить в багаж.
"Никто не помнит, кто оставил их. Поэтому просто переправили сюда, и все. Нам извинений не надо. Спасибо, что все в целости и сохранности", - сказала Марина Залогина.
Группа "Чайф" была основана в 1985 году в Свердловске.