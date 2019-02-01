Тюменская область планирует привлечь туристов из Сербии

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Делегация Тюменская области готовится принять участие в Международной туристической выставке "Sаjam Turizma", которая пройдет в столице Сербии Белграде с 21 по 24 февраля. Иностранным туроператорам представят богатый потенциал региона, с которого начинается легендарная Сибирь. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Сибирь привлекает иностранцев своей загадочностью и экстремальным по их меркам климатом. Но вместе с тем жители этого края славятся добродушием и гостеприимством. Путешествие по сибирским просторам непременно стоит начать с Тюмени и Тобольска.

Посетители выставки в Белграде узнают, что Тюменская область – это не только бескрайние снежные поля и непроходимая тайга, но и процветающий сибирский регион, богатый природными и туристическими ресурсами.

Тюмень – первый русский город в Сибири, его еще называют "Вратами Сибири". Сегодня это один из самых комфортных и процветающих городов России. Высокая транспортная доступность и развитая инфраструктура Тюмени открывает для туристов огромную возможность познакомиться с далеким и манящим краем.

Тобольск – исторический центр управления Сибирью, некогда имевший даже собственную валюту и считавшийся третьей столицей России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Современный Тобольск остается духовной столицей России и частью национального туристического проекта "Императорский маршрут", соединившего памятные места, связанные с историей императорской династии Романовых.

Тюменская земля – земля сильных духом людей, малая родина многих выдающихся личностей. Здесь родились Дмитрий Менделеев – великий химик, Григорий Распутин – одна из самых загадочных фигур российской истории, и другие знаменитые и талантливые люди.

Здесь туристов смогут удивить настоящей царской охотой с казаками на лошадях, комфортными базами отдыха с термальными источниками и SPA-комплексами, потрясающими архитектурными ансамблями, такими как Абалак и Тобольский кремль. Сюда приезжают, чтобы познать Сибирь такой, какая она есть, с ее необычной природой, непростой историей, самобытной культурой, вобравшей в себя традиции многих народов.

Активно развивается в регионе медицинский туризм. Ведущими тюменскими клиниками за год проводится более 70 тыс. консультаций, более 7 тыс. 500 успешных операций. Услугами активно пользуются пациенты из стран ближнего зарубежья.

Эти и другие туристические возможности Тюменской области гостям выставки представят на презентации в рамках деловой программы.