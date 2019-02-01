Новые физико-математические классы открылись в тюменской школе № 7

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Новые физико-математические классы появились в тюменской школе № 7. Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", это стало возможным благодаря помощи АО "Транснефть–Сибирь" и генерального директора Виктора Бронникова. Первый заместитель председателя областной думы, координатор проекта "Единой России" "Новая школа" Андрей Артюхов и Виктор Бронников побывали на их открытии.

Гостям показали отремонтированные и оснащенные с помощью АО "Транснефть–Сибирь" кабинеты математики и лабораторию физики. В кабинетах установлены многофункциональные экраны, 3D-принтер, учебные пособия "Механика", "Молекулярная химия", "Электродинамика".

"Использование современного оборудования призвано сделать процесс обучения не только более качественным с точки зрения подачи материала, но и заинтересовать ученика в получении новых знаний, развивать в нем инженерную мысль, интерес к точным наукам, научной деятельности и изобретательству", — уверен Виктор Бронников.

Директор школы № 7 Елена Склюева отметила, что в этом учебном году открыто шесть профильных классов. Из них — ни одного по универсальному направлению. Это связано с тем, что те школьники, которые пришли учиться в 10-й класс, знают, чего хотят от жизни. У них есть конкретные цели, они уже определись с вузом, в который будут поступать, и с профессией.

В прошлом году Андрей Артюхов и Виктор Бронников уже встречались с десятиклассниками, чтобы познакомить их с основными профессиями, востребованными в регионе. Продолжением этой встречи стала экскурсия школьников на линейную производственно-диспетчерскую станцию Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

Андрей Артюхов и Виктор Бронников также приняли участие в презентации научных проектов учащихся в разных сферах: от робототехники до создания медицинского клея. Демонстрация своих научных проектов в этом фестивале для многих школьников — это первая ступень к участию во Всероссийском этапе научного форума молодых исследователей "Шаг в будущее", который состоится в Москве весной 2019 года.

Медицинский кле" презентовал ученик 9-го класса Иван Сторожок. Юноша — гордость школы и обладатель многих наград: он победитель муниципального и регионального этапов форума молодых исследователей "Шаг в будущее" в 2018 году, победитель и обладатель академической медали Федерально-окружного соревнования Российской научно-социальной программы "Шаг в будущее" по Уральскому федеральному округу.

Как рассказал ученик, медицинский клей позволяет ускорить сращивание костных тканей после переломов и операционных вмешательств, что облегчает состояние пациента, позволяет избежать нежелательных осложнений в виде гематом и воспалений. Клей создан на основе природных компонентов, прочен. Вместе со своими научными руководителями Иван провел исследования прочности материала. Гости пожелали ученику удачи на соревнованиях российского уровня, на которых Иван представит свой проект.