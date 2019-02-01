Тюменцев познакомят с бизнесом и культурой Китая

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Китайская культурная неделя пройдет в Китайском центре ТюмГУ с 26 февраля по 1 марта, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В рамках недели слушатели познакомятся с нюансами ведения бизнеса в Китае, постигнут таинственные и магические смыслы иероглифов, научатся искусству каллиграфии, узнают о том, как живет современный Китай.

26 февраля в 19 часов начнется лекция Якова Милейко по чайной церемонии.

27 февраля в 19 часов начнутся занятия по письменности, их проведут профессор по обмену из вуза-партнера Цюйфуского университета Чжу Юйфу и преподаватель ТюмГУ Светлана Баханёк.

28 февраля в 19 часов тему иероглифики продолжит магистрант ТюмГ УЧень Цзясюнем.

1 марта в 19 часов пройдет лекция магистра международных отношений, директора Китайского центра ТюмГУ, эксперта Центра изучения перспектив интеграции (Москва) о современном Китае Владимира Нежданова. Место проведения: Тюмень, ул. Ванцетти, 1 (МЦ "Моя территория").