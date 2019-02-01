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Изменится логистика доставки почты

Общество, 17:16 18 февраля 2019

Почта России | Фото: Почта России

График городских маршрутов для забора вечерней почты из городских отделений поменяется в Тюмени. Изменения, необходимые для своевременной обработки и отправки почты на магистральные маршруты, произойдут в феврале, сообщает тюменский филиал Почты России.

Теперь почтовые отправления будут забирать в последний час работы отделений связи, что позволит осуществить отправку вечерней почты на магистральные маршруты в те же сутки. При этом сроки доставки отправлений сокращаются минимум на один день.

Утренние и вечерние грузоперевозки производятся ежедневно на грузовых автомобилях "ГАЗель".

"Почтовые "ГАЗели" компактные, вместительные, маневренные и идеально подходят для городских перевозок. Их использование позволяет осуществлять почтовый обмен по отделениям почтовой связи своевременно и в полном объеме", - отметил директор тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.

Ожидается, что новые логистические решения позволят ускорить доставку почты и справиться с возрастающими объемами отправлений.

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# изменения , логистика , Почта России

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