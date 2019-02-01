За плохую уборку снега в Тюмени выписывают штрафы

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

40 административных дел о нарушении требований к уборке снега рассмотрели в Тюмени с 1 января 2019 года. Общая сумма назначенных штрафов составила 672 тыс. рублей, сообщает администрация города.

К административной ответственности привлечены 16 юридических, девять должностных и четыре физических лица.

Отметим, за нарушение требований к уборке и вывозу снега для должностных лиц предусмотрены штрафы от 10 тыс. до 50 тыс. рублей и от 30 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

При возникновении проблем с вывозом снега жители могут обратиться к квартальному или на портал "Тюмень – наш дом" в рубрику "Складирование снега".