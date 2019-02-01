Изменилась схема движения через реку Большой Салым

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Схема движения через р. Большой Салым изменилась на 581 км трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в связи с капитальным ремонтом моста, сообщает Уралуправтодор.

С 18 февраля там организовано реверсивное движение со светофорным регулированием по рядом построенным объездной дороге и мосту. Габарит проезда временного моста составляет 3,5 метров, высота барьерного ограждения – 1,1 метров, что затрудняет передвижение крупногабаритного транспорта. В связи с этим, ограничено движение для транспортных средств шириной более 3 м. Объезд организован через региональную дорогу "Иртыш" Ханты-Мансийск – Горноправдинск.

Уралуправтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, специалистам предстоит снять дорожное покрытие, демонтировать балки пролетного строения, разобрать опоры моста и установить новые. Затем рабочие смонтируют опоры освещения, заменят барьерное ограждение, лестничные сходы и элементы водоотдвода, нанесут разметку. Работы планируется завершить к концу 2019 года.