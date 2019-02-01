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Жители Абатского района обокрали продуктовый магазин

Происшествия, 13:05 19 февраля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчин, подозреваемых в краже из магазина, задержали в Абатском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась продавец продуктового магазина в дер. Лапина. Женщина рассказала, что утром обнаружила неисправность замка и отсутствие продуктов и денег. Полицейские установили личности подозреваемых в краже.

К местному жителю приехал приятель из соседнего села. Мужчинам понадобились деньги и ночью они отправились в магазин. Используя лом и пилу, злоумышленники сломали замок и похитили из магазина продукты и деньги. Сумма ущерба составила более 25 тыс. рублей.

Мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции. Часть похищенного имущества и деньги обнаружены при обыске места проживания одного из фигурантов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# Абатский район , кража , магазин

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