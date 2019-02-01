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Маршрут № 29 изменит схему движения

Общество, 08:40 20 февраля 2019

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Маршрут № 29 "Городская поликлиника № 8 – мкр. Суходольский" изменит схему движения со 2 марта, сообщает Тюменьгортранс.

Маршрут будет следовать по ул. Николая Ростовцева, Бориса Житкова, Янтарной. Из схемы движения исключается остановочный пункт "мкр. Суходольский" (по направлению в город). В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: "ЖК "Видный", "ул. Николая Ростовцева", "ул. Бориса Житкова", "ул. Янтарная".

Пассажиры общественного транспорта могут узнать расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.

Для ознакомления со схемой маршрута, нажмите "Скачать файл".

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# автобусы , маршрут , схема движения , Тюменьгортранс

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