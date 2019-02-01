Медики: пришло время вакцинации против клещевого энцефалита

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Зима – самое удачное время задуматься о защите от клещевого вирусного энцефалита, сообщает комитет здравоохранения администрации Тюмени.

Клещевой энцефалит – это природно-очаговая инфекция, протекающая с лихорадкой и интоксикацией. Заболеваемость характеризуется поражением в первую очередь центральной нервной системы и может привести к развитию вялых параличей и парезов. В тяжелых случаях исходом может быть инвалидность или смерть.

Медики обращают внимание на то, что вся территория Тюменской области является опасной по риску заражения клещевым вирусным энцефалитом, поэтому необходимо сделать прививку каждому, не имеющему противопоказаний к ней. Своевременно привитые люди болеют лишь в исключительных случаях.

Обязательными прививки являются для категорий профессий, чья деятельность непосредственно связана с работой в лесных массивах и в полевых условиях. Однако, присасывание клеща может произойти в любом месте: на отдыхе в природных массивах, на даче и даже в черте города.

Прививаться можно круглый год. Вакцинация может быть проведена по обычной схеме: первую и вторую прививку делают с сентября по март, и экстренной - весной или летом. Вакцинация клещевого энцефалита состоит из трех доз, которые вводятся по определенной схеме согласно инструкции по применению препарата. После стандартного первичного курса из трех прививок иммунитет сохраняется в течение 3 – 5 лет. Поэтому каждые 3 – 4 года необходимо проводить ревакцинацию.

Проведение прививок у детей возможно только после консультации педиатра.