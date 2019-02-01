Воспитанница "Аванпоста" представляет Тюменскую область на всероссийском конкурсе "Делай, как я!"

| Фото: центра "Аванпост" | Фото: центра "Аванпост"

Тюменский юнармеец Дарья Камеко вошла в сотню лучших воспитанников военно-патриотических объединений России. Она представляет регион в в финале всероссийского конкурса на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности "Делай, как я!".

Как сообщают в центре "Аванпост", конкурс направлен на развитие профессиональной компетентности и социальной активности руководителей, инструкторов, педагогов, воспитанников клубов и объединений военно-патриотической направленности. Финальный этап в Москве продлится до 23 февраля.

Дарья Камеко выступит в номинации "Лучший воспитанник военно-патриотического клуба (объединения)" и наряду с конкурсантами из других регионов представит эссе на тему "России сможем послужить", а в самопрезентации расскажет жюри о своем пути юнармейца.

Кроме того, участникам предстоит пройти письменное тестирование на знание основных событий Великой Отечественной войны, основ воинской обязанности и военной службы, нормативно-правового обеспечения патриотического воспитания. Завершат череду конкурсных испытаний соревнования по физической и военно-прикладной подготовке.

Дарья Камеко занимается в юнармейском отряде с 2016 года, награждена знаком "Юнармейская доблесть" третьей степени, имеет спортивный разряд, планирует поступать в Военный университет Министерства обороны.

Конкурс "Делай, как я!" проводится под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации, военно-патриотического центра "Вымпел", федерального агентства по делам молодежи, Роспатриотцентра, Росдетцентра и Российского движения школьников.