Заболеваемость ОРВИ в регионе снижается

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На 44 % снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области с 11 по 17 февраля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Продолжается разобщение в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. На 18 февраля частично приостановлен учебный процесс в двух детских садах.

По данным вирусологического мониторинга у больных выделялись вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии.

Специалисты напоминают, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Болеют гриппом в основном непривитые.

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ было привито против гриппа 700 тыс. 916 человек – 47 % от численности населения региона, в том числе за счет средств работодателей привито более 35 тыс. человек.

Самое серьезное осложнение при вирусных инфекциях — это пневмония. В целях предупреждения осложнений имеет значение своевременно проведенная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций.