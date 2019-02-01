  • 21 февраля 201921.02.2019четверг
  • USD65,8568
    EUR74,6816
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер южный

О жизни сибирских татар расскажут во Дворце наместника

Общество, 08:29 21 февраля 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Лекция "Сибирские татары: этническая структура, численность, расселение" начнется во Дворце наместника 21 февраля в 16 часов, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции Уро РАН Зайтуна Тычинских расскажет о самобытной культуре и быте сибирских татар.

Мероприятие пройдет на базе выставочного проекта "Культура и быт сибирских татар". Вход свободный.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лекция , сибирские татары , Тобольский музей-заповедник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:13 21.02.2019Новая строка в платежке: как начисляют плату за вывоз мусора
08:51 21.02.2019"Добрый сказочник Ершов!": от поэтов ждут стихов на конкурс
08:29 21.02.2019О жизни сибирских татар расскажут во Дворце наместника
21:44 20.02.2019Выставка "Афганистан. Без права на забвение" открылась в тюменском музее "Городская дума"