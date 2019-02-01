О жизни сибирских татар расскажут во Дворце наместника
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Лекция "Сибирские татары: этническая структура, численность, расселение" начнется во Дворце наместника 21 февраля в 16 часов, сообщает Тобольский музей-заповедник.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции Уро РАН Зайтуна Тычинских расскажет о самобытной культуре и быте сибирских татар.
Мероприятие пройдет на базе выставочного проекта "Культура и быт сибирских татар". Вход свободный.