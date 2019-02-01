Замминистра МЧС провел в Тюмени рабочие встречи

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Вопросы социальной защищенности личного состава и ветеранов ведомства обсудили на встрече в Тюмени исполняющий обязанности заместителя министра МЧС России Игорь Кобзев и глава города Руслан Кухарук, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Замминистра провел ряд рабочих встреч. Он заслушал доклад начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексея Шутова об обстановке с детской гибелью на пожарах. В рамках совещания были поставлены задачи по применению аэромобильной группировки реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением жилого дома и угрозой весеннего половодья в регионе.

Игорь Кобзев побывал в Едином центре оперативного реагирования Тюмени, который координирует все звенья территориальной подсистемы РСЧС, экстренные службы города, обеспечивает работу "Системы 112", контролирует работу системы ЖКХ, осуществляет мониторинг паводковой обстановки и безопасности в местах массового пребывания людей.

В этот же день Игорь Кобзев принял участие в заседании совета безопасности РФ, одной из тем которого стала безопасность образовательных организаций, находящихся в пределах УФО. Замминистра также посетил тюменский учебный центр, где ознакомился с программой обучения личного состава и обсудил вопросы дальнейшего развития учебного заведения.

В завершении поездки Игорь Кобзев прибыл в специализированную пожарно-спасательную часть по тушению крупных пожаров, где были проведены занятия с личным составом аэромобильной группировки регионального управления МЧС. Занятия касались аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением жилого дома и сложной паводковой ситуации на юге Тюменской области.