Тюменские маммологи готовы делиться опытом с российскими коллегами

| Фото: из официальной группы ВКонтакте "Медицинский город | Тюмень | Онкодиспансер" | Фото: из официальной группы ВКонтакте "Медицинский город | Тюмень | Онкодиспансер"

Мастер-класс по реконструкции молочной железы планируют провести для российских коллег тюменские хирурги на базе "Медицинского города" осенью 2019 года, сообщает областной департамент здравоохранения.

Интерес к новой методике проявили участники конференции по проблемам реконструктивной и эстетической хирургии молочной железы, которая состоялась в Москве. Участие в ней приняли заведующий онкологическим отделением № 1 "Медицинского города" Тюмени Олег Царев и врач-хирург Юрий Гольдман, а также представители 38 регионов России и 14 стран мира.

Специалисты обсудили один из самых современных хирургических методов – реконструкцию молочной железы DIEP лоскутом. В этом случае хирург использует собственные ткани пациента, не прибегая к применению имплантатов. Такой метод операции является микрохирургичесим и применяется только в ведущих клиниках России. По словам Олега Царева, в ближайшем будущем хирурги Медицинского города начнут использовать этот метод в своей практике.

"В конце 2018 года у нас появился микроскоп для проведения микрохирургических операций, поэтому стараемся решать вопрос реконструкции молочной железы не только путем установки экспандеров и имплантатов, но и путем пересадки лоскутов. При реконструкции DIEP лоскутом мы можем использовать кожно-жировой лоскут с передней брюшной стенки и перемещать его в область груди. С помощью микроскопа сшиваются сосуды лоскута с сосудами грудной клетки, таким образом, ткань приживается на новом месте. Мышца живота при этом остается неповрежденной", - пояснил Олег Царев.

Он добавил, что работа тюменских хирургов высоко ценится среди российских коллег, а специалисты отделения готовы не только принимать новый опыт и внедрять в практику, но и делиться собственными наработками с коллегами из других регионов.