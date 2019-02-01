Региональный этап Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии примет Медгород

| Фото: Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Региональный этап восемнадцатой Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии примет Тюменский медицинский университет 22 февраля, начало - в 9 часов, сообщает вуз.

На площадках морфологического центра Медицинского города будут развернуты мини-операционные. Участники покажут умения в области пластической, абдоминальной, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, урологии, нейрохирургии, урологии, микрохирургии, эндоскопии трансплантологии.

Лучшие студенты и ординаторы медицинских вузов Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и Казахстана выполнят сложные хирургические манипуляции: пластику срединного нерва, анастомоз тонкой кишки, реконструктивную пластическую операцию, пересадку легкого, вязание хирургических узлов, интубацию трахеи.

Участники, занявшие первое и второе места, попадут в финал Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии. Он состоится в Москве в апреле 2019 года.