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Региональный этап Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии примет Медгород

Общество, 16:10 20 февраля 2019

Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Региональный этап восемнадцатой Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии примет Тюменский медицинский университет 22 февраля, начало - в 9 часов, сообщает вуз.

На площадках морфологического центра Медицинского города будут развернуты мини-операционные. Участники покажут умения в области пластической, абдоминальной, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, урологии, нейрохирургии, урологии, микрохирургии, эндоскопии трансплантологии.

Лучшие студенты и ординаторы медицинских вузов Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и Казахстана выполнят сложные хирургические манипуляции: пластику срединного нерва, анастомоз тонкой кишки, реконструктивную пластическую операцию, пересадку легкого, вязание хирургических узлов, интубацию трахеи.

Участники, занявшие первое и второе места, попадут в финал Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии. Он состоится в Москве в апреле 2019 года.

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# Всероссийская студенческая олимпиада , здравоохранение , Медицинский город , Тюменский медицинский университет

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